Сборная Германии во второй раз в истории победила на ЧМ благодаря голу в компенсированное время

В рамках второго тура группового этапа ЧМ-2018 сборная Германии взяла верх над Швецией благодаря голу Тони Крооса на 95-й минуте.

Как сообщает Gracenote Live, "Бундестим" во второй раз в истории победила на мундиале, отличившись в компенсированное время.

Впервые подобное произошло на Чемпионате Мира 2006 года - тогда Оливер Нойвилль забил в концовке матча против сборной Польши. | http://soccernews.ru