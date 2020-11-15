Сборная Голландии обыграла Боснию и Герцеговину в матче Лиги наций

Сборная Голландии обыграла Боснию и Герцеговины в матче Лиги наций.

В составе победителей дубль оформил хавбек Джорджиньо Вайналдум, забивший впервые с июля.

Голландия - Босния и Герцеговина - 3:1 (2:0)

Голы: Вайналдум, 6 - 1:0, Вайналдум, 14 - 2:0, Депай, 55 - 3:0, Превляк, 63 - 3:1.

Голландия: Крул, Блинд, де Фрай, Вейндал (ван Анхолт, 79), Дюмфрис (Хатебур, 64), Вайналдум (ван де Бек, 65), Классен, Ф.де Йонг, Л.де Йонг, Бергхейс (Стенгс, 89), Депай (Промес, 79).

Босния и Герцеговина: Шехич, Колашинац, Тодорович, Хаджикадунич, Саничанин, Пьянич (Зилькич, 90), Вишча (Рахманович, 78), Цимирот, Крунич (Татар, 78), Гояк (Данилович, 61), Ходжич (Превляк, 61).

Голландия с 8 очками вышла на первое место в группе. Однако у Италии и Польши есть матч в запасе.

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