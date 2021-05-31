Сборная Голландии обыграла Франции и вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы

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Сборная Голландии обыграла Франции и вышла в полуфинал молодежного чемпионата ЕвропыФото: инстаграм сборной Голландии/Автор неизвестен

Сборная Голландии победила команду Франции (2:1) в матче 1/4 финала молодежного чемпионата Европы.

В полуфинале голландцы сыграют с победителями пары Дания — Германия.

Чемпионат Европы U21

1/4 финала

Голландия U21 — Франция U21 — 2:1 (0:1)

Голы: Упамекано, 23 (0:1). Боаду, 51 (1:1). Боаду, 90+3 (2:1).

Голландия U21: Бейло, Маласиа (Баккер, 79), Тезе, Схюрс, Ботман, Харруи, де Вит, Клайверт, Стенгс, Боаду, Кадиоглу (Матусива, 78).

Франция U21: Мелье, Мауасса, Упамекано, Конате, Дагба (Калюлю, 13), Ауар, Иконе, Сумаре (Какере, 61), Тшуамени, Эдуар (Гуири, 76), Диаби (Февр, 60).

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