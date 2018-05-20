Сборная Голландии стала победителем юношеского чемпионата Европы

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Сборная Голландии стала победителем юношеского чемпионата Европы

Победителем юношеского чемпионата Европы для игроков до 17 лет стала сборная Голландии.

В финале голландцы в серии пенальти победили Италию. 

Италия - Голландия - 2:2 (0:0), по пенальти - 1:4

Голы: Мадуро, 46 - 0:1, Самуэле, 61 - 1:1, Риккарди, 63 - 2:1, Броббей, 74 - 2:2.

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