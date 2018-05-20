Сборная Голландии стала победителем юношеского чемпионата Европы
Победителем юношеского чемпионата Европы для игроков до 17 лет стала сборная Голландии.
В финале голландцы в серии пенальти победили Италию.
Италия - Голландия - 2:2 (0:0), по пенальти - 1:4
Голы: Мадуро, 46 - 0:1, Самуэле, 61 - 1:1, Риккарди, 63 - 2:1, Броббей, 74 - 2:2.
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|5
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|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1