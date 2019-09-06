Сборная Голландии в гостевом матче обыграла Германию в отборочном матче Евро-2020.

Голландия занимает 3-е место в группе С. Германия с 9 баллами идет на 2-ой позиции. Возглавляет группу сборная Северной Ирландии с 12 очками.

Германия - Голландия - 2:4 (1:0)

Голы: Гнабри, 9 - 1:0, Ф.де Йонг, 59 - 1:1, Та, 66 (в свои ворота) - 1:2, Кроос, 73 (с пенальти) - 2:2, Мален, 79 - 2:3, Вайналдум, 90+1 - 2:4.

Германия: Нойер, Клостерманн, Зюле, Та, Гинтер (Брандт, 84), Киммих, Кроос, Шульц, Гнабри, Вернер (Хаверц, 61), Ройс (Гюндоган, 61).

Голландия: Силлессен, Дюмфрис (Преппер, 58), де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рон (Мален, 58), Вайналдум, Ф.де Йонг, Промес, Депай, Бабел (Аке, 81).

А еще: Сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020| http://soccernews.ru