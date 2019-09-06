Сборная Голландии в гостевом матче обыграла Германию

Теги германия

Сборная Голландии в гостевом матче обыграла Германию

Сборная Голландии в гостевом матче обыграла Германию в отборочном матче Евро-2020.

Голландия занимает 3-е место в группе С. Германия с 9 баллами идет на 2-ой позиции. Возглавляет группу сборная Северной Ирландии с 12 очками.

Германия - Голландия - 2:4 (1:0)

Голы: Гнабри, 9 - 1:0, Ф.де Йонг, 59 - 1:1, Та, 66 (в свои ворота) - 1:2, Кроос, 73 (с пенальти) - 2:2, Мален, 79 - 2:3, Вайналдум, 90+1 - 2:4.

Германия: Нойер, Клостерманн, Зюле, Та, Гинтер (Брандт, 84), Киммих, Кроос, Шульц, Гнабри, Вернер (Хаверц, 61), Ройс (Гюндоган, 61).

Голландия: Силлессен, Дюмфрис (Преппер, 58), де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рон (Мален, 58), Вайналдум, Ф.де Йонг, Промес, Депай, Бабел (Аке, 81).

А еще:  Сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Хорватии разгромила Словакию, Уэльс обыграл Азербайджан и другие итоги матчей отбора на Евро-2020

Сборная Хорватии разгромила Словакию, Уэльс обыграл Азербайджан и другие итоги матчей отбора на Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Испания Испания 6 8
2 Чехословакия Чехословакия 6 7
3 Ирландия Ирландия 6 5
4 Турция Турция 6 4
Группа 2 М О
1 Болгария Болгария 6 10
2 Португалия Португалия 6 6
3 Швеция Швеция 6 5
4 Норвегия Норвегия 6 3
Группа 3 М О
1 СССР СССР 6 10
2 Греция Греция 6 6
3 Австрия Австрия 6 6
4 Финляндия Финляндия 6 2
Группа 4 М О
1 Югославия Югославия 4 6
2 Германия Германия 4 5
3 Албания Албания 4 1
Группа 5 М О
1 Венгрия Венгрия 6 9
2 ГДР ГДР 6 7
3 Нидерланды Нидерланды 6 5
4 Дания Дания 6 3
Группа 6 М О
1 Италия Италия 6 11
2 Румыния Румыния 6 6
3 Швейцария Швейцария 6 5
4 Кипр Кипр 6 2
Группа 7 М О
1 Франция Франция 6 9
2 Бельгия Бельгия 6 7
3 Польша Польша 6 7
4 Люксембург Люксембург 6 1
Группа 8 М О
1 Англия Англия 6 9
2 Шотландия Шотландия 6 8
3 Уэльс Уэльс 6 4
4 Северная Ирландия Северная Ирландия 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов