Сборная Грузии в полуфинале квалификации Евро-2020 обыграла Беларусь

Сборная Грузии обыграла команду Беларуси в полуфинале квалификации чемпионата Европы-2020.

Единственный гол забил экс-игрок "Краснодара" Торнике Окриашвили.

Грузия - Белоруссия - 1:0 (1:0)

Гол: Окриашвили, 7 (пенальти) - 1:0

Грузия: Лория, Кашия, Кверквелия, Двали, Какабадзе (Табидзе, 82), Канкава, Квеквескири, Окриашвили (Квилитая, 89), Казаишвили (Шенгелия, 81), Китейшвили (Гвилия, 65), Кварацхелия (Лобжанидзе, 90).

Белоруссия: Хаткевич, Бордачев (Печенин, 73), Мартынович, Наумов, Золотов, Нехайчик, Хачатурян (Маевский, 46), Яблонский (Скавыш, 63), Бахар (Подстрелов, 64), Эбонг, Лисакович (Лаптев, 70).

Таким образом, Грузия вышла в финал квалификации, где встретится с победителем пары Северная Македония - Косово.

А еще: Россия проиграла Швеции в товарищеском матче| http://soccernews.ru