Сборная Хорватии бурно отпраздновала выход в финал ЧМ

Сборная Хорватии бурно отпраздновала свой выход в финал Чемпионата Мира. Радостью футболисты "клетчатых" делились как на футбольном поле, так и непосредственно в раздевалке.

Напомним, хорватские болельщики отпраздновали выход своей сборной в финал ЧМ еще с большим размахом. | soccernews.ru