Сборная Хорватии дома: в Загребе продолжается футбольный праздник

Как сообщалось ранее, игроки сборной Хорватии прилетели в Загреб, где их ожидал очень тёплый приём.

Собственно празднование и чевствование национальных героев идёт до сих пор, не утихая ни на минуту.

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