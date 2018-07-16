Сборная Хорватии дома: в Загребе продолжается футбольный праздник

Теги хорватия

Сборная Хорватии дома: в Загребе продолжается футбольный праздник

Как сообщалось ранее, игроки сборной Хорватии прилетели в Загреб, где их ожидал очень тёплый приём.

Собственно празднование и чевствование национальных героев идёт до сих пор, не утихая ни на минуту.

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