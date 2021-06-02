Сборная Хорватии назвала заявку на Евро-2020
Фото: твиттер Хорватской федерации футбола
Тренерский штаб сборной Хорватии во главе с Златко Даличем назвал заявку на Евро-2020.
Отметим, что в состав попали представители РПЛ - защитник "Зенита" Деян Ловрен и хавбек ЦСКА Никола Влашич.
Вратари: Ловре Калинич ("Хайдук"), Доминик Ливакович ("Динамо" З), Симон Слуга ("Лутон");
Защитники: Домагой Вида ("Бешикташ"), Деян Ловрен ("Зенит"), Шиме Врсалько ("Атлетико"), Борна Баришич ("Рейнджерс"), Дуе Чалета-Цар ("Марсель"), Йосип Юранович ("Легия"), Домагой Брадарич ("Лилль"), Миле Шкорич ("Осиек"), Йошко Гвардиол ("Динамо" З);
Полузащитники: Лука Модрич ("Реал"), Матео Ковачич ("Челси"), Марцело Брозович ("Интер"), Милан Бадель ("Дженоа"), Марио Пашалич ("Аталанта"), Никола Влашич (ЦСКА), Лука Иванушец ("Динамо" З);
Нападающие: Бруно Петкович, Мирослав Оршич (оба - "Динамо" З), Иван Перишич ("Интер"), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм"), Анте Ребич ("Милан"), Йосип Брекало ("Вольфсбург"), Анте Будмир ("Осасуна").
На групповом этапе хорваты сыграют против Англии, Чехии и Шотландии.
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