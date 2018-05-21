Сборная Хорватии объявила итоговую заявку на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Хорватии во главе с Златко Даличем назвал окончательную заявку на ЧМ-2018.

Вратари: Даниэль Субашич ("Монако"), Ловре Калинич ("Гент"), Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб);

Защитники: Ведран Чорлука ("Локомотив"), Домагой Вида ("Бешикташ"), Иван Стринич ("Сампдория"), Деян Ловрен ("Ливерпуль"), Симе Врсалько ("Атлетико"), Йосип Пиварич ("Динамо" Киев), Тин Йедвай ("Байер"), Матей Митрович ("Брюгге"), Дуйе Чалета-Цар ("Ред Булл Зальцбург");

Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич (оба - "Реал"), Иван Ракитич ("Барселона"), Милан Бадель ("Фиорентина"), Марцело Брозович ("Интер"), Филип Брадарич ("Риека");

Нападающие: Марио Манджукич ("Ювентус"), Иван Перишич ("Интер"), Никола Калинич ("Милан"), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм"), Марко Пьяца ("Шальке"), Анте Ребич ("Айнтрахт").

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