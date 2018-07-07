Сборная Хорватии оценила состояние газона стадиона в Сочи

Пресс-офицер сборной Хорватии Томислав Пачак заявил, что его команда не переживает из-за качества газона на стадионе "Фишт".

Сегодня здесь пройдет игра 1/4 финала чемпионата мира между Россией и Хорватией. Накануне в городе выпала треть месячной нормы осадков.

"Качество поля в Сочи после ливня? Это вопрос к ФИФА, мы не ожидаем проблем", - отметил он. | http://soccernews.ru