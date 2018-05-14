Сборная Хорватии огласила предварительную заявку на Чемпионат Мира
Сборная Хорватии огласила свою предварительную заявку на предстоящий Чемпионат Мира в России.
Вратари: Даниэль Субашич ("Монако"), Ловре Калинич ("Гент"), Доминик Ливакович ("Динамо", Загреб), Карло Летица ("Хайдук").
Защитники: Ведран Чорлука ("Локомотив"), Домагой Вида ("Бешикташ"), Иван Стринич ("Сампдория"), Деян Ловрен ("Ливерпуль"), Шиме Врсалько ("Атлетико"), Йосип Пиварич ("Динамо", Киев), Тин Едвай ("Байер"), Матей Митрович ("Брюгге"), Борна Баришич ("Осиек"), Зоран Нижич ("Хайдук"), Дуйе Чалета-Цар ("Зальцбург"), Борна Соса ("Динамо" Загреб).
Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич (оба - "Реал"), Иван Ракитич ("Барселона"), Милан Бадель ("Фиорентина"), Марцело Брозович ("Интер"), Марко Рог ("Наполи"), Марио Пашалич ("Спартак"), Филип Брадарич ("Риека").
Нападающие: Марио Манджукич ("Ювентус"), Иван Перишич ("Интер"), Никола Калинич ("Милан"), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм"), Марко Пьяца ("Шальке"), Анте Ребич ("Айнтрахт"), Дуйе Чоп ("Стандард"), Иван Сантини ("Кан").
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