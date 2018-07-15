Сборная Хорватии отправилась в "Лужники" на финал ЧМ-2018 с Францией: фото

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Сборная Хорватии отправилась в "Лужники" на финал ЧМ-2018 с Францией: фото

Сборная Хорватии покинула отель и отправилась на стадион "Лужники", где пройдет финальный матч Чемпионата Мира-2018 с Францией.

Матч состоится сегодня, 15 июля и начнется в 18:00 мск.

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