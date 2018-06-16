Сборная Хорватии побеждает Нигерию после первого тайма

Завершился первый тайм матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Нигерии.

По итогам 45 минут в счёте ведут "шашечные". Единственный гол в пассиве полузащитника "суперорлов" Огенекаро Этебо, который срезал мяч в собственные ворота.

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