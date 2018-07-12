Сборная Хорватии повторила достижение Чехословакии

Сборная Хорватии благодаря победе над Англией вышла в финал ЧМ-2018.

Таким образом, "шашечные" повторили достижение национальной команды Чехословакии.

Дело в том, что Хорватия стала лишь второй славянской страной, сборная которой пробилась в финал мундиаля. Первой была как раз Чехословакия (1934 и 1962 год).

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