Сборная Хорватии прибыла в "Лужники": фото

Футболисты сборной Хорватии прибыли на стадион "Лужники", чтобы принять участие в финальном матче Чемпионата Мира-2018 против Франции.

Матч Франция - Хорватия начнется в 18:00 мск.

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