Сегодня сборная Хорватии прилетела в Санкт-Петербург. Из города на Неве подопечные Златко Далича отправились в города Ильичево и Рощино, где будет базироваться команда на время проведения Чемпионата Мира.

Соперниками сборной Хорватии по групповому этапу ЧМ будут Нигерия, Аргентина и Исландия.

Напомним, Модрич жаждет добиться успеха со сборной Хорватии. | soccernews.ru