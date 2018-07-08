Сборная Хорватии пробилась в полуфинал Чемпионата Мира во второй раз в истории

В рамках 1/4 финала ЧМ-2018 сборная Хорватии одолела в серии пенальти национальную команду России и вышла в полуфинал турнира.

"Шашечные" во второй раз в истории пробились в квартет сильнейших сборных мирового первенства.

Хорваты повторили достижение 1998 года. 20 лет назад балканская команда добралась до 1/2 финала ЧМ во Франции, где проиграла хозяевам мундиаля.

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