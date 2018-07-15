Сборная Хорватии: путь к финалу ЧМ-2018

1 Теги хорватияфранция

Сборная Хорватии: путь к финалу ЧМ-2018

ФИФА ТВ опубликовало видеоролик, который демонстрирует самые яркие моменты пути сборной Хорватии к финалу Чемпионата Мира 2018 года.

Видео: Сборная Хорватии: путь к финалу ЧМ-2018

Напомним, что в финале мундиаля Хорватия сыграет с Францией. Матч состоится сегодня на стадионе "Лужники" в 18:00 мск.

Не пропустите: Главный матч четырехлетия! Франция сыграет с Хорватией в финале Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru

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