Сборная Хорватии разгромила Словакию, Уэльс обыграл Азербайджан и другие итоги матчей отбора на Евро-2020
В матче отборочного турнира Евро-2020 Хорватия в гостях разгромила Словакию.
В параллельном матче турнира сборная Словении переиграла Польшу, а Австралия разгромила Латвию.
Словакия - Хорватия - 0:4 (0:1)
Голы: Влашич, 45 - 0:1, Перишич, 46 - 0:2, Петкович, 72 - 0:3, Ловрен, 89 - 0:4.
Словакия: Дубравка, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Вальент, Хамшик, Куцка (Гараслин, 63), Мак (Дюриш, 79), Руснак (Боженик, 46), Лоботка, Дуда.
Хорватия: Ливакович, Ловрен, Вида, Баришич, Бартолец, Модрич, Брозович, Влашич (Бадель, 82), Перишич, Петкович (Пашалич, 83), Ребич (Брекало, 70).
Австрия - Латвия - 6:0 (2:0)
Голы: Арнаутович, 7 - 1:0, Забитцер, 13 - 2:0, Арнаутович, 53 (с пенальти) - 3:0, Штейнборс, 76 (в свои ворота) - 4:0, Ляймер, 80 - 5:0, Грегорич, 84 - 6:0.
Австрия: Станкович, Драгович (Гриллич, 81), Ульмер, Хинтереггер, Лайнер, Баумгартлингер (Ильзанкер, 75), Алаба, Лазаро (Грегорич, 69), Ляймер, Арнаутович, Забитцер.
Латвия: Штейнборс, Максименко, Дубра, Черномордис, Тоберс (Ругинс, 77), Петерсонс, Богдашкин, Лайзанс (Ульдрикис, 82), Камеш, Цыганик (Савалниекс, 66), Гутковский.
Словения - Польша - 2:0 (1:0)
Голы: Струна, 35 - 1:0, Шпорар, 65 - 2:0.
Словения: Облак, Мевля, Стоянович, Струна, Балковец, Крхин, Иличич, Куртич, Вербич (Чрнигой, 62. Берич, 90+1), Безяк, Шпорар (Попович, 85).
Польша: Фабяньски, Паздан, Берешиньски, Кендзера, Беднарек, Крыховяк, Грощицки (Блащиковски, 70), Клих (Белик, 70), Зелиньски, Левандовски, Пентек (Ковнацки, 76).
Уэльс - Азербайджан - 2:1 (1:0)
Голы: Пашаев, 26 (в свои ворота) - 1:0, Эмрели, 58 - 1:1, Бэйл, 84 - 2:1.
Уэльс: Хеннесси, Тэйлор (Дэйвис, 80), Робертс, Ампаду (Воукс, 75), Родон, Мефам, Аллен, Джеймс, Бэйл, Уилсон (Уильямс, 63), Т.Лоуренс.
Азербайджан: Агаев, Пашаев, Медведев, Мустафазаде, Кривоцюк, Гараев, Ришард Алмейда (Эюбов, 69), Рахимов (Халилзаде, 73), Шейдаев, Назаров (Рамазанов, 86), Эмрели.
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