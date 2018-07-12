Сборная Хорватии теряет Перишича

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич травмировался в полуфинальном матче ЧМ-2018 против Англии.

Как сообщают российские СМИ, сразу после игры 29-летний футболист был доставлен в одну из московских больниц для обследования правого коленного сустава.

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления Перишича пока неизвестны.

Напомним, что в ближайшее воскресенье сборной Хорватии предстоит сыграть в финале ЧМ-2018.

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