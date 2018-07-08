Сборная Хорватии теряет Врсалько

Защитник сборной Хорватии Симе Врсалько травмировался во время четвертьфинального матча ЧМ-2018 против России.

Правый фулбек получил повреждение колена и был заменён на 97-й минуте встречи.

26-летний Врсалько сыграл на текущем мундиале 4 матча.

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