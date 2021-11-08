Сборная Хорватии усилилась двумя игроками перед матчами с Мальтой и Россией

Фото твиттер Хорватского футбольного союза

Тренерский штаб сборной Хорватии во главе со Златко Даличем решил вызвать ещё двух футболистов для подготовки к заключительным играм квалификации ЧМ-2022.

Состав "шашечных" в скором времени пополнят нападающий загребского "Динамо" Бруно Петкович и полузащитник "Ренна" Ловро Майер.

11 ноября хорваты на выезде сыграют с Мальтой, а 14 ноября дома встретятся с Россией.

За два тура до завершения отборочного турнира россияне лидируют в группе, опережая подопечных Далича на 2 очка.

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