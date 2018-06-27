Сборная Хорватии установила личный рекорд

В рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2018 сборная Хорватии обыграла Исландию со счётом 2:1.

Таким образом, "шашечные" установили личный рекорд - впервые в истории они победили в трёх матчах подряд на мундиале.

Ранее подопечные Златко Далича взяли верх над Нигерией и разгромили Аргентину.

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