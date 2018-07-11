Сборная Хорватии в третьем раунде плей-офф ЧМ подряд будет играть дополнительное время

Теги хорватия

Сборная Хорватии в третьем раунде плей-офф ЧМ подряд будет играть дополнительное времяСборная Хорватии в третьем раунде плей-офф Чемпионата Мира-2018 подряд будет играть дополнительное время.

Так, ранее "клетчатые" в 1/8 финала за 90 минут игры не смогли обыграть национальную команду Дании, а в четвертьфинале - Россию. В обоих случаях победа доставалась хорватам в серии послематчевых пенальти.

Напомним, в полуфинале ЧМ хорваты играют дополнительное время с Англией. | soccernews.ru

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