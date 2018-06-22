Сборная Хорватии выйдет на матч с Исландией резервным составом

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что на матч третьего тура группового этапа ЧМ-2018 против Исландии его команда выйдет резервным составом.

"Да, я дам отдохнуть многим игрокам в матче с Исландией" - сказал Далич.

Напомним, что "шашечные" обеспечили себе досрочный выход в плей-офф мундиаля.

Матч между сборными Хорватии и Исландии состоится 26 июня в Ростове.

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