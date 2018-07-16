Сборная Хорватии взяла курс на родину

Сборная Хорватии, завоевавшая на Чемпионате Мира серебряные медали, взяла курс на родину.

"Клетчатые" вылетели из аэропорту Внуково, игроки пребывают в отличном настроении и демонстрируют медали. Наверняка на родине команду ждёт фантастический приём.

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