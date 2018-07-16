Сборная Хорватии взяла курс на родину

Теги хорватия

Сборная Хорватии взяла курс на родину

Сборная Хорватии, завоевавшая на Чемпионате Мира серебряные медали, взяла курс на родину.

"Клетчатые" вылетели из аэропорту Внуково, игроки пребывают в отличном настроении и демонстрируют медали. Наверняка на родине команду ждёт фантастический приём.

 

stizemo..!!! Ekipa #falikonj #tresete @filip_bradaric28 @anterebic @ivanperisic444 @strinic

Публикация от Ivan Rakitic (@ivanrakitic)

Не пропустите! С высоко поднятой головой: хорватам есть, чем гордиться | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб

ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов