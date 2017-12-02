Сборная, играющая в одной группе с Перу на ЧМ, впоследствии выигрывала турнир

Сборная Перу в пятый раз в своей истории пробилась в финальную часть Чемпионата Мира.

Как сообщает Opta, до этого на четырех мундиалях, в которых участвовали перуанцы, сборная из их группы впоследствии становилась победителем турнира.

В 1930-м году это был Уругвай, в 1970-м - Бразилия, в 1978-м - Аргентина и в 1982-м - Италия.

Напомним, что на ЧМ-2018 в группу с Перу попали Австралия, Дания и Франция.

Смотрите также: Горячая ведущая разделась в честь выхода сборной Перу на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru