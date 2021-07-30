Сборная Ирака сделала предложение Черчесову. Тренер уже дал ответ

Фото: инстаграм Черчесова/Автор неизвестен

Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на свои источники, федерация футбола Ирака делала попытки назначить на пост главного тренера сборной Станислава Черчесова.

"Иракская федерация футбола хотела назначить Черчесова наставником сборной страны. Перед тренером стояла бы задача вывести сборную на чемпионат мира в Катаре", — сказал один из источников.

Второй источник заявил, что Черчесов отказался от назначения из-за усталости после чемпионата Европы.

Напомним, что российский футбольный союз расторг контракт со Станиславом Черчесовым после провала на Евро-2020, где сборная России заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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