Сборная Ирландии продлила контракт с главным тренером

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О′Нил продлил контракт до 2020 года, сообщает официальный твиттер ирландской футбольной ассоциации.

Новое соглашение между федерацией и специалистом будет действовать до лета 2020 года.

65-летний О′Нил возглавил сборную Ирландии в 2013 года. Под его руководством команда вышла в финальную часть Евро-2016, но не сумела пробиться на Чемпионат Мира-2018.

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