Сборная Исландии назвала имя нового главного тренера

Новым главным тренером сборной Исландии назначен Арнар Тор Видарссон, сообщает пресс-служба исландской национальной команды.

На посту наставника сборной Исландии Видарссон сменил Эрика Хамрена, который ушел в отставку в ноября.

42-летний Видарссон будет руководить Исландией в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Исландия попала в группу J вместе со сборными Германии, Румынии, Северной Македонии, Армении и Лихтенштейна.

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