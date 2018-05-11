Сборная Исландии огласила заявку на ЧМ-2018

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Сборная Исландии огласила заявку на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон определился с заявкой национальной команды для участия в Чемпионате Мира 2018 года. Всего в составе числятся 23 футболиста.

Вратари: Ханнес Халльдоурссон ("Рандерс"), Рунар Рунарссон ("Норшелланн"), Фредерик Шрам ("Роскилле");

Защитники: Ари Скуласон ("Локерен"), Хердюр Магнуссон ("Бристоль Сити"), Рагнар Сигурдссон, Сверрир Ингасон (оба - "Ростов"), Кари Арнасон ("Абердин"), Хольмар Эйольфссон ("Левски"), Биркир Сэварссон ("Валюр"), Самуэль Фридьоунссон ("Волеренга");

Полузащитники: Гульфи Сигурдссон ("Эвертон"), Арон Гуннарссон ("Кардифф"), Эмиль Хадльвредссон ("Удинезе"), Биркир Бьярнасон ("Астон Вилла"), Йоханн Гудмундссон ("Бернли"), Олафур Скуласон ("Карабюкспор"), Арнор Траустасон ("Мальме"), Рюрик Гисласон ("Зандхаузен");

Нападающие: Альвред Финнбогасон ("Аугсбург"), Бьорн Сигурдарсон ("Ростов"), Йон Бедварссон ("Рединг"), Альберт Гудмундссон (ПСВ).

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Исландии сыграет с Аргентиной, Нигерией и Хорватией.

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