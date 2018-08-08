Сборная Исландии получила нового главного тренера

Теги исландия

Сборная Исландии получила нового главного тренера

Федерация футбола Исландии объявила о назначении Эрика Хамрена на пост главного тренера национальной сборной.

На этом посту 61-летний специалист сменил Хеймира Хадльгримссона, который добился самых значимых успехов в истории команды.

Хамрен известен по работе со сборной Швеции в период с 2009 по 2016 год. До этого он возглавлял шведские, датские и норвежские клубы. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов