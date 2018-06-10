Сборная Исландии прибыла в Геленджик

Игроки и тренерский штаб сборной Исландии прилетели в Россию.

Самолёт с дебютантами мундиаля приземлился в Геленджике, где команда будет базироваться во время турнира.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Исландии сыграет с Аргентиной, Нигерией и Хорватией.

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