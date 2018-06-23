Сборная Исландии теряет основного защитника

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Сборная Исландии теряет основного защитника

Защитник "Ростова" и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон выбыл из строя, сообщают российские СМИ.

32-летний футболист получил травму головы в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 против Нигерии.

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления Сигурдссона станут известны после прохождения медобследования. | http://soccernews.ru

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