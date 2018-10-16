Сборная Исландии вылетела из дивизиона A Лиги Наций

После поражения от Швейцарии сборная Исландии потеряла шансы остаться в высшем дивизионе Лиги Наций.

Вслед за Польшей "викинги" вылетели из дивизиона A в дивизион B.

Стоит отметить, что в трёх матчах текущего розыгрыша Лиги Наций исландцы потерпели три поражения с разницей голов 1:11. | http://soccernews.ru