Сборная Испании хочет вернуть Луиса Энрике
Экс-тренер "Барселоны" Луис Энрике вновь может возглавить сборную Испании.
Как сообщает Mundo Deportivo, Королевская федерация футбола Испании всерьез размышляет о возвращении тренера. Отмечается, что высоки шансы на то, что испанцы на Евро-2020 будут выступать под руководством Энрике.
Напомним, что Энрике стал тренером Испании летом 2018 года. Весной 2019 года временно и.о. тренера стал Роберт Морено, а в уже в июне Энрике покинул свой пост из-за тяжелой болезни дочери, которая умерла в конце августа.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
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|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
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