Сборная Испании хочет вернуть Луиса Энрике

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Сборная Испании хочет вернуть Луиса Энрике

Экс-тренер "Барселоны" Луис Энрике вновь может возглавить сборную Испании.

Как сообщает Mundo Deportivo, Королевская федерация футбола Испании всерьез размышляет о возвращении тренера. Отмечается, что высоки шансы на то, что испанцы на Евро-2020 будут выступать под руководством Энрике.

Напомним, что Энрике стал тренером Испании летом 2018 года. Весной 2019 года временно и.о. тренера стал Роберт Морено, а в уже в июне Энрике покинул свой пост из-за тяжелой болезни дочери, которая умерла в конце августа.

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