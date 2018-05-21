Сборная Испании начнет подготовку к Чемпионату Мира в усеченном составе

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Сборная Испании начнет подготовку к Чемпионату Мира в усеченном составеСборная Испании начнет подготовку к предстоящему Чемпионату Мира в России в усеченном составе, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям источника, игроки "красной фурии" соберутся вместе после завершения клубного сезона в следующий понедельник. Однако в составе команды будут отсутствовать шесть игроков мадридского "Реала", который в эту субботу сыграет в финале Лиги Чемпионов против "Ливерпуля". К национальной сборной защитники Серхио Рамос, Даниэль Карвахаль, Начо Фернандес, полузащитники Иско и вингеры Марко Асенсио и Лукас Васкес присоединятся уже 3-го июня.

Напомним, Лопетеги объявил итоговую заявку сборной Испании на ЧМ-2018. | soccernews.ru

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