Сборная Испании назвала диагноз Регилона

Левый защитник сборной Испании Серхио Регилон травмировался во время матча Лиги Наций против Украины (4:0).

Как сообщает пресс-служба "Фурии Рохи", у футболиста диагностировано растяжение левой лодыжки. Сроки его восстановления пока неизвестны.

Напомним, что Регилон является игроком мадридского "Реала", но в ближайшее время может оказаться в "Манчестер Юнайтед".

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