Сборная Испании не проигрывает в квалификации ЧМ с 1993 года

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Сборная Испании продлила свою впечатляющую серию без поражений в отборочных турнирах Чемпионатов Мира.

Напомним, что в четверг "Фурия Роха" дома поделила очки с Грецией - ничья 1:1.

В последний раз испанцы проигрывали в квалификации ЧМ в 1993 году. Тогда их победила Дания.

С тех пор сборная Испании одержала 50 побед и добыла 14 ничьих в отборах к мундиалям.

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