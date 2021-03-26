Сборная Испании не проигрывает в квалификации ЧМ с 1993 года
Фото твиттер Opta
Сборная Испании продлила свою впечатляющую серию без поражений в отборочных турнирах Чемпионатов Мира.
Напомним, что в четверг "Фурия Роха" дома поделила очки с Грецией - ничья 1:1.
В последний раз испанцы проигрывали в квалификации ЧМ в 1993 году. Тогда их победила Дания.
С тех пор сборная Испании одержала 50 побед и добыла 14 ничьих в отборах к мундиалям.
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14