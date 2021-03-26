Сборная Испании не проигрывает в квалификации ЧМ с 1993 года

Теги испаниястатистика

Сборная Испании не проигрывает в квалификации ЧМ с 1993 года

Фото твиттер Opta

Сборная Испании продлила свою впечатляющую серию без поражений в отборочных турнирах Чемпионатов Мира.

Напомним, что в четверг "Фурия Роха" дома поделила очки с Грецией - ничья 1:1.

В последний раз испанцы проигрывали в квалификации ЧМ в 1993 году. Тогда их победила Дания.

С тех пор сборная Испании одержала 50 побед и добыла 14 ничьих в отборах к мундиалям.

Не пропустите: Рамос приблизился к мировому рекорду по числу матчей за сборную. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Жизнь Холанда в фотографиях! Как живет потенциальный король футбола вне поля

Жизнь Холанда в фотографиях! Как живет потенциальный король футбола вне поля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов