Сборная Испании необычно объявила заявку на финальную часть Лиги Наций (видео)
Фото: твиттер сборной Испании/Автор неизвестен
Сборная Испании необычно объявила заявку на финальную часть Лиги наций УЕФА.
В список главного тренер "фурии рохи" Луиса Энрике попали 23 игрока.
OFICIAL | ¡¡Estos son los elegidos por @LUISENRIQUE21!!— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 30, 2021
23 jugadores conforman la CONVOCATORIA del técnico asturiano para la Final Four de la #NationsLeague.
La @SeFutbol se estrenará en semifinales contra Italia el miércoles 6 de octubre.
¡¡#VamosEspaña!! pic.twitter.com/XPHc8Xll4v
Вратари: Унаи Симон ("Атлетик"), Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Роберт Санчес ("Брайтон").
Защитники: Педро Порро ("Спортинг"), Сезар Аспиликуэта, Маркос Алонсо ("Челси"), Эмерик Ляпорт ("Манчестер Сити"), Эрик Гарсия ("Барселона"), Иньиго Мартинес ("Атлетик"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Серхио Регилон ("Тоттенхэм").
Полузащитники: Родри ("Манчестер Сити"), Серхио Бускетс, Гави, Педри ("Барселона"), Коке, Маркос Льоренте ("Атлетико"), Микель Мерино ("Реал Сосьедад").
Нападающие: Йереми ("Вильярреал"), Ферран Торрес ("Манчестер Сити"), Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад"), Пабло Форнальс ("Вест Хэм"), Пабло Сарабиа ("Спортинг").
В представлении этого состава Луис Энрике использовал карточки FIFA.
Una CONVOCATORIA al más puro estilo FIFA.— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 30, 2021
@LUISENRIQUE21 presenta los ITEMS FIFA 2022 de los jugadores que integran la lista para disputar la Final Four de la #NationsLeague.
Ritmo, regate, tiro, pase, defensa y físico... ¡La media de nuestros chicos es !#VamosEspaña pic.twitter.com/GR0HyOwTbO
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14