Сборная Испании необычно объявила заявку на финальную часть Лиги Наций (видео)

Теги испания

Сборная Испании необычно объявила заявку на финальную часть Лиги Наций (видео)Фото: твиттер сборной Испании/Автор неизвестен

Сборная Испании необычно объявила заявку на финальную часть Лиги наций УЕФА.

В список главного тренер "фурии рохи" Луиса Энрике попали 23 игрока.

Вратари: Унаи Симон ("Атлетик"), Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Роберт Санчес ("Брайтон").

Защитники: Педро Порро ("Спортинг"), Сезар Аспиликуэта, Маркос Алонсо ("Челси"), Эмерик Ляпорт ("Манчестер Сити"), Эрик Гарсия ("Барселона"), Иньиго Мартинес ("Атлетик"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Серхио Регилон ("Тоттенхэм").

Полузащитники: Родри ("Манчестер Сити"), Серхио Бускетс, Гави, Педри ("Барселона"), Коке, Маркос Льоренте ("Атлетико"), Микель Мерино ("Реал Сосьедад").

Нападающие: Йереми ("Вильярреал"), Ферран Торрес ("Манчестер Сити"), Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад"), Пабло Форнальс ("Вест Хэм"), Пабло Сарабиа ("Спортинг").

В представлении этого состава Луис Энрике использовал карточки FIFA.

Также не пропустите: "Барселона" не станет увольнять Кумана. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Франции объявила заявку на финальную стадию Лиги Наций

Сборная Франции объявила заявку на финальную стадию Лиги Наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов