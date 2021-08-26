Сборная Испании необычно огласила заявку команды на матчи квалификации к ЧМ-2022 (видео)

Фото: инстаграм сборной Испании/Автор неизвестен

Пресс-служба сборной Испании необычным способом огласила заявку команды на матчи квалификации ЧМ-2022 против сборных Швеции, Грузии и Косово.

Официальный твиттер-аккаунт "фурии рохи" выложил видео-ролик, в котором главный тренер сборной Луис Энрике развешивает в раздевалке сумки с фамилиями футболистов, получивших вызов на сентябрьские матчи.

Вратари: Унаи Симон ("Атлетик"), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Роберт Санчес ("Брайтон").

Защитники: Жорди Альба, Эрик Гарсия ("Барселона"), Хосе Гайя ("Валенсия"), Сезар Аспиликуэта ("Челси"), Маркос Льоренте ("Атлетико"), Эмерик Ляпорт ("Манчестер Сити"), Иньиго Мартинес ("Атлетик"), Рауль Альбиоль ("Вильярреал").

Полузащитники: Серхио Бускетс ("Барселона"), Родриго Эрнандес ("Манчестер Сити"), Коке ("Атлетико"), Микель Мерино ("Реал Сосьедад"), Карлос Солер ("Валенсия"), Браис Мендес ("Сельта").

Нападающие: Пабло Форнальс ("Вест Хэм"), Пабло Сарабия (ПСЖ), Ферран Торрес ("Манчестер Сити"), Адама Траоре ("Вулверхэмптон"), Альваро Мората ("Ювентус"), Жерар Морено ("Вильярреал"), Абель Руис ("Брага").

OFICIAL | @LUISENRIQUE21 pasa lista en la 'vuelta al cole' de nuestros internacionales.



Estos son los futbolistas convocados para los tres próximos encuentros de la @SeFutbol en la Fase de Clasificación a #Qatar2022.



¡Comienza un nuevo curso!



¡¡#VamosEspaña!! pic.twitter.com/J6fAcZdp8O — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) August 26, 2021

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