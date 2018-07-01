Сборная Испании ни разу не обыгрывала в рамках ЧМ хозяев турнира

Сборная Испании ни разу в своей истории не обыгрывала в рамках Чемпионатов Мира хозяев турнира.

Так, в 1934-м году "красная фурия" уступила итальянцам со счетом 1:0, в 1950-м году она была разгромлена бразильцами с результатом 6:1, а в 2002-м году после безголевой ничьей европейская команда в серии пенальти проиграла Южной Кореи.

Напомним, Испания нанесла первый удар по воротам сборной России лишь на 45-й минуте игры. | soccernews.ru