Сборная Испании объявила состав на матч 1/8 финала ЧМ против России

Теги испанияроссияфернандо йерро

Сборная Испании объявила состав на матч 1/8 финала ЧМ против РоссииГлавный тренер сборной Испании Фернандо Йерро объявил состав своей команды на матч 1/8 финала Чемпионата Мира против национальной команды России.

Испания: Де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Коке, Асенсио, Сильва, Иско, Коста.

Не пропустите: превью к матчу Россия - Испания. | soccernews.ru

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