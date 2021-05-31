Сборная Испании обыграла сборную Хорватии и вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы

Теги испанияхорватиячемпионат европы до 21

Сборная Испании обыграла сборную Хорватии и вышла в полуфинал молодежного чемпионата ЕвропыФото: твиттер сборной Испании/Автор неизвестен

В 1/4 финала молодежного чемпионата Европы сборная Испании в дополнительное время вырвала победу у сборной Хорватии и вышла в полуфинал турнира.

В 1/2 испанцы сыграют с победителем пары Португалия - Италия.

Испания U-21 – Хорватия U-21 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы:1:0 – 66 Пуадо, 1:1 – 90, пенальти Иванушец, 2:1 – 110 Пуадо.

Испания U-21 – Альваро Фернандес, Гильямон, Куэнка, Педроса (Кукурелья, 75), Мингеса, Субименди, Бельтран (Вильяр, 59), Хиль (Миранда, 83), Ману Гарсия, Браим Диас (Пино, 83), Фер Ниньо (Пуадо, 59).

Хорватия U-21 – Шемпер, Брадарич, Вушкович, Гвардиол, Шутало, Маер (Biuk, 78), Иванушец, Франьич (Джурасек, 78), Бабец (Бистрович, 71), Моро (Куленович, 71), Муса (Шпикич, 64).

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