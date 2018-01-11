Сборная Испании определилась с местом базирования во время ЧМ-2018

Сборная Испании определилась с местом базирования во время Чемпионата Мира 2018 года.

Как сообщил спортивный директор Королевской испанской футбольной федерации Фернандо Йерро, "Фурия Роха" остановила свой выбор на Краснодаре.

Напомним, что на групповом этапе мундиаля испанцы сыграют с Португалией, Марокко и Ираном.

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