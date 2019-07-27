Сборная Испании - победитель Евро U-19

Сборная Испании стала победителем молодежного Чемпионата Европы.

Так, в финале Евро U-19 испанцы обыграли Португалию (2:0). Дубль на свой счет записал форвард "Валенсии" Ферран Торрес.

Напомним, что в полуфиналах Испания по серии пенальти обыграла Францию, а Португалия разгромила Ирландию.

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