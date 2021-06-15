Сборная Испании побила рекорд по владению мяча на чемпионатах Европы
Фото: инстаграм сборной Испании/Автор неизвестен
Сборные Испании и Швеции сыграли вничью (0:0) в первом матче группового этапа Евро-2020.
Команда Луиса Энрике владела мячом 85,1% времени.
Этот показатель является рекордным для чемпионата Европы. Однако следует отметить, что данные по этому статистическому показателю фиксируются на турнире с 1980 года.
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|Франция
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|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
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|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
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|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
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|Группа C
|М
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|1
|Германия
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|7
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|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
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|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
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|2
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|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
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|3
|5
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|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
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