Сборная Испании побила рекорд по владению мяча на чемпионатах Европы

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Сборная Испании побила рекорд по владению мяча на чемпионатах ЕвропыФото: инстаграм сборной Испании/Автор неизвестен

Сборные Испании и Швеции сыграли вничью (0:0) в первом матче группового этапа Евро-2020.

Команда Луиса Энрике владела мячом 85,1% времени.

Этот показатель является рекордным для чемпионата Европы. Однако следует отметить, что данные по этому статистическому показателю фиксируются на турнире с 1980 года.

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