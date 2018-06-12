Сборная Испании получит нового тренера после ЧМ-2018

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Сборная Испании получит нового тренера после ЧМ-2018

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги покинет свой пост после окончания Чемпионата Мира-2018, сообщает официальный сайт "Фурии Рохи".

Специалист уже подписал контракт с "Реалом" и после ЧМ-2018 приступил к клубной работе.

Таким образом, у сборной Испании будет новый главный тренер.

Не пропустите: Официально: Лопетеги – новый главный тренер "Реала". | http://soccernews.ru

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