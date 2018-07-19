Сборная Испании представила Луиса Энрике: опубликованы фото и видео

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Сборная Испании представила Луиса Энрике: опубликованы фото и видео

Королевская футбольная ассоциация Испании провела презентацию нового главного тренера сборной Испании Луиса Энрике.

48-летний Энрике подписал с федерацией футбола двухлетний контракт и сменил на этом посту Фернандо Йерро, который покинул команду после провала на Чемпионате Мира-2018.

Ранее Энрике тренировал "Рому", "Сельту" и "Барселону". С последней он выигрывал Лигу Чемпионов.

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